Набережную Миасса в Челябинске продлят в 2023 году

В администрации разрабатывают проект участка от улицы Академика Королева до Свердловского проспекта

В 2023 году набережную вдоль реки Миасс планируют продлить до улицы Академика Королева. Об этом сообщила в Челябинской городской думе глава города Челябинска Наталья Котова.



В 2022 году мэрия сделает перерыв в строительстве набережной. В приоритете — ремонт Ленинградского моста, реконструкция которого обошлась в 1 млрд рублей.

«Вся набережная по северной и южной стороне — порядка 60 километров. Давайте сначала достроим Ленинградский мост. Но в этот год, чтобы не тратить время, мы начнем проектирование. Участок разбит на 11 частей. По нескольким сделаем проекты в этом году, чтобы их реализовать в 2023-ем», — рассказала глава города Наталья Котова.

Начнут работы с участка в районе Академика Королева, где сейчас строится РМК-Арена. После очередь дойдет до участков возле арбитражного суда и суда Центрального района.





Длина участка от Академика Королева до Свердловского проспекта почти шесть километров

Глава города также отметила, что обновленная набережная должна появиться на участке от ул. Молодогвардейцев до ТРК «Родник».

Работы на большинстве запланированных участков будут проводить на деньги предприятий: ЧЭМК, агрофирмы «Ариант» и компании «Союзпищепром».