На Зюраткуле мошенники требуют плату с туристов за отдых с палатками

В кемпинговых зонах можно расположиться бесплатно

Жителей Челябинской области и туристов предупредили о мошенниках, которые берут плату с отдыхающих за место под палатку на озере Зюраткуль. Плата за размещение в кемпингах «У плотины», «Берлогоград», а также на берегу не взимается, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Если к вам подходят люди и просят оплатить место, знайте — это мошенники. Ничего им не платите! Оплата за отдых с палатками взимается только на кордоне „У трех вершин“. Стоимость за место составляет 150 рублей в сутки», — прокомментировали в НП «Зюраткуль».

Напомним, в минувшие выходные 55-летний мужчина и восьмилетний ребенок заблудились в национальном парке «Зюраткуль». Туристов искали до позднего вечера.