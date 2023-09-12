На «Золотой горе» в Челябинске почтят память репрессированных

Мемориал жертвам политического террора был создан 34 года назад

Сегодня, 12 сентября, на мемориале «Золотая гора» в Челябинске состоится митинг-реквием памяти жертв политических репрессий. Мероприятие начнется в 13:00, для его участников организуют бесплатный автобус. Об этом сообщила мэрия областного центра.

Траурную акцию приурочили к годовщине создания мемориального комплекса: 9 сентября 1989 года на «Золотой горе» захоронили останки расстрелянных в годы репрессий, найденные в расположенных неподалеку бывших золотоносных шахтах. В церемонии открытия монумента принимали участие Андрей Сахаров и Елена Боннэр.

Памятный митинг продлится полтора часа. В программе — выступление профессиональных исполнителей, возложение цветов и венков, свободный микрофон.

С 11 до 16 часов от бывшего кольца у шершневской плотины до «Золотой горы» и обратно будет курсировать бесплатный автобус.

В настоящее время в Челябинске 4434 человека имеют статус реабилитированных, еще 29 человек признаны пострадавшими от политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября.