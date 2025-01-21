На Зигальге высота сугробов достигла метра

В ближайшее время, согласно прогнозам синоптиков, она увеличится

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области высота сугробов составляет от 80 до 90 сантиметров, а местами достигает метра. В ближайшее время снега станет еще больше: небо над нацпарком закрыли слоисто-снеговые облака, которые предвещают осадки, сообщили в телеграм-канале Зигальги.

«Когда кажется, что на улице раньше времени наступил вечер, это означает, что небо закрыли слоисто-снеговые облака. Такие, что сейчас можно наблюдать над Зигальгой. Они образуются в результате постепенного накопления влаги на большой площади и обычно предвещают осадки. Кстати, в прогнозе так и есть»,— написали инспекторы.

В ближайшие дни в регионе действительно ожидается снег, хоть и небольшой. Хотя минувшей ночью и сегодня днем местами синоптики обещают умеренные осадки.

Напомним, на Зигальге снега по пояс намело еще в середине ноября, причем за каких-то два дня. Тогда обильный снегопад принес скандинавский циклон.

А в начале декабря над территорией нацпарка наблюдали линзовидные облака, которые образуются нечасто и являются предвестником смены погоды.