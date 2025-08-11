На Зигальге созрели ядовитые ягоды

Вороний глаз и лесную жимолость часто путают с черникой и смородиной

В августе в лесах национального парка «Зигальга» традиционно созревают яркие, но опасные для человека ягоды — вороний глаз и лесная жимолость. Их не то что есть, но даже трогать нельзя — у вороньего глаза, например, и листья, и стебель ядовитые, предупредили в пресс-службе нацпарка.

Рука к этим ягодам так и тянется, и вот почему.

«Иссиня-черная ягода вороньего глаза и вправду похожа на глаз молодой вороны. В лесах Зигальги она встречается часто, и некоторые могут спутать ее с черникой. Цена такой ошибки очень высока, ведь у этого растения ядовито все. Даже после прикосновения к нему кожа покроется волдырями»,— уточнили в нацпарке.

Быть осторожными посетителей Зигальги призывают и в поисках смородины, поскольку эти ягоды можно легко спутать с опасной лесной жимолостью. Она также повсеместно появляется в августе и притягивает взгляд своей яркостью. Но если отведать жимолости, то расстройство желудка будет обеспечено. Безопасны эти ягоды только для птиц. Но если вы не летаете и не вьете гнезда — не рискуйте.