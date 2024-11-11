На Зигальге снега намело по пояс за два дня

Обильные осадки принес скандинавский циклон

В последние несколько дней в Челябинской области бушевала непогода: скандинавский циклон принес в регион значительные осадки. Например, в нацпарке «Зигальга» местами снега выпало уже по пояс. Об этом сообщили инспекторы в телеграм-канале нацпарка.

«Всего за два дня высота сугробов в национальном парке достигла 30 сантиметров. Но это — средняя цифра. У подножия хребта толщина снежного покрова чуть меньше, а вот у вершины Поперечной снега уже почти по пояс, что значительно замедляет скорость передвижения по маршруту», — рассказали инспекторы.

Туристов призвали учитывать обстановку при планировании маршрутов.

В ближайшие дни в отдельных районах Челябинской области осадки сохранятся. Подробнее о погоде на этой неделе читайте в нашем материале.