«Всего за два дня высота сугробов в национальном парке достигла 30 сантиметров. Но это — средняя цифра. У подножия хребта толщина снежного покрова чуть меньше, а вот у вершины Поперечной снега уже почти по пояс, что значительно замедляет скорость передвижения по маршруту», — рассказали инспекторы.
Туристов призвали учитывать обстановку при планировании маршрутов.
В ближайшие дни в отдельных районах Челябинской области осадки сохранятся. Подробнее о погоде на этой неделе читайте в нашем материале.