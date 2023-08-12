На станции Сулея в Саткинском районе оборудовали подземный пешеходный переход через железнодорожные пути после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
Прокурор в ходе проведенной проверки выявил, что в районе железнодорожной станции нет пешеходных переходов или тоннелей, что нарушает требования законодательства о безопасности движения. Начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры поручили устранить нарушение.
Теперь пешеходы могут безопасно пересекать железнодорожные пути по пешеходному переходу.