На ж/д в Челябинской области возвращается зимний маршрут до горнолыжного курорта

Первый рейс «Челябинск — ГЛК „Солнечная долина“» стартует уже через неделю

В Челябинской области возвращается зимний мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Первый рейс поезда отправится уже 29 ноября. Из Челябинска до горнолыжного курорта можно добраться за 1 час 50 минут, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности. Вагоны оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования.

Поезд будет отправляться с пригородного вокзала в Челябинске в 8:45, запланированное прибытие на горнолыжку — 10:35. Отдыхать можно до четырех, а в 16:20 стартует обратный трансфер от ГЛК «Солнечная долина» до вокзала в Миассе. Возвращение в Челябинск — в 18:35.

Билеты на мультимодальный маршрут продаются полными пакетами услуг. В них входит проезд на поезде и автобусе, а также прокат, ски-пасс или карта гостя.