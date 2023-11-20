На ж/д переезды в Челябинской области обратят особое внимание

На Южном Урале стартовала акция «Внимание, переезд!»

Южно-Уральская железная дорога объявила о старте акции, призванной привлечь внимание водителей к правилам пересечения ж/д переездов, — с 20 ноября по 20 декабря сотрудники ЮУЖД совместно с ГИБДД, транспортной прокуратурой, надзорными органами, местными администрациями и автотранспортными компаниями проведут серию мероприятий, направленных на предотвращение ДТП на переездах.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-центре дороги, с начала 2023 года на полигоне ЮУЖД произошло семь ДТП, в том числе два — в Челябинской области. В последнем — в минувшее воскресенье, 19 ноября, в Магнитогорске, когда автомобиль заглох на ж/д переезде, — пострадали два человека, в том числе ребенок.

По статистике, главной причиной ДТП является нарушение водителями автотранспортных средств правил дорожного движения, в частности, многие забывают, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения.

В ЮУЖД напоминают об основных правилах.

«Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного, а также проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде»,— говорится в сообщении.