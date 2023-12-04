На Земле ожидается сильная магнитная буря, возможны полярные сияния

Планета погрузится в высокоскоростной поток солнечного ветра от гигантской корональной дыры

Сегодня, 4 декабря, на Земле ожидается вторая с начала декабря магнитная буря, ее спровоцирует солнечный ветер от огромной корональной дыры на Солнце, который мчится в космосе на скорости около 700 километров в секунду.

По наблюдениям астрономов, двумя днями ранее по центру диска Солнца прошла корональная дыра, протянувшаяся с севера на юг на 580 тыс. км и с запада на восток — на 340 тыс. км (для сравнения, диаметр Земли составляет около 13 тыс. км).

По данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, в ближайшие часы на Земле может начаться слабая магнитная буря мощностью 5 баллов (G1). Это будет уже второе с начала декабря подобное событие.

По прогнозам, геомагнитная буря при благоприятных условиях позволит наблюдать сияния на средних широтах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске и Новосибирске.

Возмущения магнитосферы Земли сохранятся также 5 декабря.

Добавим, согласно долгосрочному прогнозу, до конца 2023 года магнитные бури на нашей планете ожидаются еще как минимум трижды: в период 17—19 декабря, 22—23 и 31 декабря.