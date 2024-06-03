На Земле ожидается магнитная буря после вспышки на Солнце

К планете летит облако плазмы, вероятность бури — свыше 30 процентов

Во вторник, 4 июня, на Земле ожидается магнитная буря. Ее причиной станет облако плазмы, которое образовалось после солнечной вспышки уровня X1.0 в ночь на 2 июня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Размер вспышки, произошедшей близко к центру солнечного диска, составил, по расчетам ученых, около 300 тысяч километров.

«Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце в ночь на 2 июня, ожидается завтра, во вторник, около 19 часов по московскому времени», — говорится в сообщении ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.





Вероятность возникновения магнитной бури — 35%.