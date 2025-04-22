На Земле началась сильная магнитная буря уровня G2

Солнечный ветер разогнался до исключительно высоких скоростей

Сегодня, 22 апреля, Землю накрыла сильная магнитная буря — колебания достигли уровня G2 из пяти возможных. Как сообщили астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, накануне скорость солнечного ветра возросла до 600 километров в секунду, а корональная дыра увеличилась в размерах.

«На Солнце за последние несколько суток сформировалась исключительно крупная корональная дыра, производящая быстрый солнечный ветер. Несколько дней назад он бил мимо Земли, но теперь, набрав скорость, догнал планету»,— сообщили ученые.

Есть небольшая вероятность того, что буря усилится до уровня G3.

В период возмущений магнитного поля метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Также могут обостриться хронические заболевания. Медики рекомендуют не перегружать свой организм в такие дни.