На Земле началась сильная магнитная буря, которая продлится до выходных

Мощный удар солнечной плазмы настигнет планету в пятницу

На Земле началась магнитная буря, которая, по прогнозам, продлится до конца недели. Сейчас ее сила оценивается как средняя, но ситуация может серьезно ухудшиться, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным астрофизиков, с первым облаком солнечной плазмы Земля столкнулась в ночь на среду, однако главный удар ожидается в пятницу, 7 ноября. К Земле движутся сразу два мощных выброса от вспышек на Солнце. Второй выброс более крупный и быстрый — он догонит первый и усилит его воздействие.

Специалисты прогнозируют, что в пятницу магнитная буря может достичь уровня G4 (очень сильная) или даже высшего балла G5 (экстремальная). Это может повлиять на работу энергосистем, навигационных систем и спутников.

«Появление уже третьей активной области, расположенной в южном полушарии, говорит о том, что активность Солнца становится системной и, возможно, долгосрочной. Формирование двух вспышек класса Х подряд — редкое событие. За первую четверть XXI века зарегистрировано чуть более 240 таких вспышек, что соответствует их среднегодовой частоте чуть менее одного случая в месяц. В этом году аналогичное наблюдалось 3 и 4 января, когда за сутки произошло три вспышки уровня X с интервалом в 10–12 часов. Произошедшее событие, таким образом, уникально в масштабе текущего года, возможно, даже дольше», — цитирует астрофизиков gorsite.ru.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ

В период магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия: головные боли, скачки давления, бессонница. Врачи советуют в эти дни избегать перегрузок, больше отдыхать и пить воду.