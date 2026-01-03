На Земле началась первая в 2026 году планетарная магнитная буря

Пик ее активности приходится на 3 января

Земля встретила новый, 2026 год, повышенной геомагнитной активностью. Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, первая магнитная буря, начавшаяся вечером 2 января, носит планетарный характер. Пик ее активности приходится на 3 января.

Событие было зафиксировано вчера, 2 января, около 23:00 по московскому времени. Причиной возмущений стал выброс плазмы после мощной солнечной вспышки класса M7.1, произошедшей 31 декабря, буквально накануне боя курантов. К нашей планете пришло «эхо» финальных солнечных событий ушедшего 2025 года.

По данным мониторинга, текущий уровень бури оценивается как G1 (слабый) по пятибалльной шкале. Однако специалисты не исключают, что возмущения могут усилиться до уровня G2 (умеренного) уже сегодня, 3 января.

В Институте прикладной геофизики (ИПГ) также подтвердили начало слабой магнитной бури, прогнозировавшейся ранее. Отмечается, что 2025 год в целом был исключительно активным в плане солнечной и геомагнитной активности, обновив 10-летние, а по некоторым параметрам и 20-летние рекорды.

Таким образом, новый год начался для Земли под знаком солнечной активности, которая, как ожидается, будет оставаться высокой в течение всего 2026 года в соответствии с прогнозируемым максимумом 11-летнего солнечного цикла.