На Земле бушует магнитная буря после вспышки на Солнце

В понедельник, 6 мая, на планете отмечаются геомагнитные возмущения

Ученые Лаборатории солнечной астрономии скорректировали прогноз магнитных бурь на май. Геомагнитное возмущение, спровоцированное Х-вспышкой на Солнце 3 мая, отмечается на Земле в понедельник, 6-го.

«За сутки в сторону Земли могло уйти не менее 3—4 плазменных облаков умеренного размера со скоростями около 1 000 км/с. Основное направление движения вещества проходит сбоку от Земли, тем не менее планета погружена в солнечную плазму. Пиковые значения бурь ожидаются на уровне около G2 (Kp = 6), что является относительно умеренным значением», — рассказали в ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозу, к вечеру 6 мая магнитосфера Земли успокоится.

Добавим, 5 мая ученые отметили очередную вспышку класса Х на Солнце. Ее влияние на геомагнитное поле Земли пока рассчитывается.