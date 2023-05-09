На зданиях органов власти Челябинской области появились копии Знамени Победы

В регионе заработал новый областной закон

В День Победы, 9 мая, над зданиями органов государственной власти в Челябинской области появились копии главного символа подвига советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания региона, порядок использований копий Знамени Победы установлен областным законом. Недавно его приняли депутаты по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Копию Знамени Победы используют органы государственной власти области, иные государственные органы во время торжественных и памятных мероприятий в День Победы и другие дни, связанные с военными событиями 1941-1945 годов», — сообщили в ЗСО.

В День Победы копии символа победы над фашизмом вывешивают на зданиях органов госвласти Челябинской области и иных государственных органов области. Соответствующий закон был принят в конце февраля этого года для увековечивания народного подвига в годы ВОВ и для патриотического воспитания южноуральских детей и молодежи.