На Заячьем острове в Челябинске проводят санитарную вырубку деревьев

Администрация района потребовала собственника земли навести порядок

На Заячьем острове в Челябинске начали срубать деревья. Это заметили читатели ИА «Первое областное». С вопросами о происходящем они обратились в нашу редакцию. В мэрии информагентству рассказали, какие работы проводят.

«Сейчас на территории Заячьего острова убирают сухостой и аварийные деревья, делают санитарную обрезку зеленых насаждений», — сообщили в администрации.

Работы организовал собственник земельного участка из-за уведомления администрации Калининского района о необходимости поддержания там порядка. Они завершатся, как только будет выполнен весь запланированный объем мероприятий.