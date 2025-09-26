На Заячьем острове в Челябинске начали срубать деревья. Это заметили читатели ИА «Первое областное». С вопросами о происходящем они обратились в нашу редакцию. В мэрии информагентству рассказали, какие работы проводят.
«Сейчас на территории Заячьего острова убирают сухостой и аварийные деревья, делают санитарную обрезку зеленых насаждений», — сообщили в администрации.
Работы организовал собственник земельного участка из-за уведомления администрации Калининского района о необходимости поддержания там порядка. Они завершатся, как только будет выполнен весь запланированный объем мероприятий.