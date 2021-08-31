На заводе под Челябинском уменьшили выбросы из-за новой системы очистки

Оборудование оценили представители министерства экологии региона

Руководство завода «Минплита» в Сосновском районе презентовали новую систему термической очистки газов. Высокотехнологичные установки появились на предприятии компании «Сен-Гобен» еще в 2019 году, за это время выбросы сократились на 90 тонн. Презентация прошла в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщили в региональном Минэкологии.

На предприятии показали два новаторских проекта: замена системы газоочистки и реконструкция системы высокотемпературного дожига газов. Новое оборудование относится к технологиям, включенным в специализированный справочник BAT.

Со времени внедрения предприятие снизило выбросы в атмосферу на 90 тонн по сравнению с 2018 годом.

«Несколько раз в день я проезжаю мимо завода и вижу изменения. В последнее время ловлю себя на мысли — раз нет дыма из трубы, то кажется, что завод не работает. Оказывается, вы просто внедрили технологии, и все хорошо», — высказался глава Саргазинского сельского поселения Вячеслав Новгородцев.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Здесь планируют построить современные системы газоочистки, усовершенствовать технологические процессы, модернизировать существующее оборудование и обновить парк техники.

«Завод Минплита продемонстрировал успешную модель модернизации производства, которая позволила снизить объем выбросов, и которая может быть примером для других производств», — прокомментировал первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Напомним, по проекту «Чистый воздух» в Челябинске и Магнитогорске проводится комплекс мероприятий, который снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха. Предприятия-загрязнители модернизируют производства, увеличивается количество экологичного общественного транспорта, проводится ликвидация свалок и так далее.

По данным министерства экологи Челябинской области, в 2020 году объем выбросов в атмосферу региона по сравнению с 2017 годом сократился на 17,7%. К 2024 году планируется снизить уровень загрязнения воздуха на 30% за счет реализации новых экологических проектов.