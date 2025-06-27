На заводах Челябинской области предлагают зарплату от 70 до 160 тысяч

В областной столице проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства

Сегодня, 27 июня, по всей стране, в том числе в Челябинске, проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства. Более 40 работодателей готовы принять в свои коллективы южноуральцев. Мероприятие распахнуло двери на площадке образовательного комплекса «Смена». Соискателей ищут разных: от студентов до участников СВО, передает корреспондент ИА «Первое областное».





В начале 2025 года в Челябинской области было зарегистрировано 7,5 тысячи безработных, сегодня показатель опустился ниже семи тысяч. Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 0,37%, это ниже, чем в среднем по России. На южноуральском рынке труда доступно более 34 тысяч вакансий.

Более 40 работодателей Челябинской области сегодня участвуют в ярмарке. Вакансии предлагают как выпускникам, так и специалистам с квалификацией. Также соискателям предлагают получить новую профессию за счет средств работодателей или в учебных центрах при организациях.

Самую большую зарплату предлагают промышленные предприятия — от 70 до 160 тысяч рублей.

Челябинец Владимир Ковязин ищет работу, связанную с электрикой или станками. Он отправился к стенду ЧТЗ.





«В советское время работал радиомонтажником, электрогазосварщиком, наладчиком станков. Работу предлагают, но есть несколько ограничений — я пенсионер и инвалид третьей группы по слуху, поэтому возникают сложности», — говорит Владимир.

Еще один соискатель — Константин Боровых — командир отделения штурмового отряда. В марте он вернулся из зоны спецоперации, сейчас проходит реабилитацию и параллельно ищет работу.

«Работу предлагают активно, был водителем, ищу что-то подобное. К участникам СВО отношение хорошее, доброжелательное, все хотят помочь. Надеюсь, что найду работу по душе», — рассказывает Константин.





На площадке также проводят консультации для участников СВО и их семей о льготах и мерах поддержки. Для жен, матерей и вдов провели тренинг по восстановлению ресурсов и управлению стрессом.

«Поддержка бойцов и ветеранов СВО на Южном Урале — одна из приоритетных задач. Служба занятости реализует комплексные меры в их трудовой самореализации, адаптации в мирной жизни. Для участников СВО и их близких создан банк вакансий. Для бывших бойцов в 129 южноуральских организациях выделено 3799 рабочих мест», — сказал начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Александр Шегуров.





Помимо предложений от работодателей, посетители проходят тесты на профориентацию. Также на площадке можно проконсультироваться с юристом и карьерным консультантом.





Для студентов и школьников на ярмарке проводили тренинг. Специалисты рассказали ребятам, как пройти собеседование и составить правильное резюме.





В Челябинске ярмарка трудоустройства не ограничилась одной локацией. На площадке Центра занятости населения прошел семинар от центра «Мой бизнес». Специалисты рассказали о мерах поддержки при открытии собственного дела.

А в Штабе общественной поддержки Челябинской области должен пройти межрегиональный телемост по обмену практиками трудоустройства участников СВО и их семей.