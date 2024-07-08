На западе Челябинской области пройдут ливни с градом 9 июля

На остальной территории почти без осадков

Во вторник, 9 июля, часть Челябинской области окажется во власти непогоды: ожидаются шквалистый ветер и ливни. На большей части региона осадков не предвидится. Жаркая погода пока сохраняется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал будет под влиянием области повышенного давления, лишь западные районы заденет непогода, связанная с высотным центром циклона, который будет располагаться над Поволжьем и Башкирией»,— рассказали синоптики.

В ночные часы температура воздуха в Челябинске достигнет +14°C, дневной прогрев составит от +26 до +28°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, восточный от трех до восьми метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью градусники покажут от +11 до +16°C, днем ожидается до +24...+29°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В горных и юго-западных районах интенсивность осадков будет варьироваться от дождей до ливней. Вероятен град, локально крупный. Гроза. Ветер преимущественно восточного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.