На западе Челябинской области прошел ураган с градом

В Миньяре шквалистый ветер валил деревья и сносил теплицы

В Миньяре (Ашинский район, Челябинская область) накануне пронесся ураган. Сильным ветром повалило деревья, которые оборвали провода. Градом побило урожай, у кого-то сорвало теплицы. Местные жители остались без света, об этом они сообщили в соцсети.

«Последствия сильного урагана 11 июля 2022 года, улица Вокзальная. Оборваны провода электропередачи, повалены деревья. Улица сидит без света», — сообщили в группе «Подслушано. Миньяр» в «ВКонтакте».

В комментариях местные жители показали фото поваленных деревьев, града в огородах и сломанных теплиц. По их словам, провода оборвало упавшими от ветра тополями. Одна из участниц группы написала, что на ее участок упала разрушенная теплица.

Во вторник, 12 июля, в Челябинской области прогнозируют дожди, грозы и град. При этом погода будет жаркой и ветреной, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.