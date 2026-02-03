На западе Челябинской области потеплеет до −1 днем 3 февраля

Пасмурная погода сохранится

Сегодня, 3 февраля, градусники на большей части территории Челябинской области покажут около −10°C. На крайнем западе может потеплеть до −1°C. Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — облачно и −8°C. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.

В Сатке заметно теплее — до −2°C. Пасмурно.

В Аше температура поднимется до 0°C. Пройдет снег с дождем. Ветер восточный, слабый.

В Верхнем Уфалее сегодня около −9°C и небольшой снег.

В Южноуральске, Бредах, Троицке и Карталах градусники покажут минус 10—12°C. Осадков не предвидится.

В Нязепетровске, напротив, слабый снег ожидается на протяжении всего дня. Столбики термометров зафиксируются на −7°C. Почти без ветра.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −1 до −11°C. Ветер слабый, но может усиливаться до 13 метров в секунду.