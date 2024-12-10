На западе Челябинской области началась метель

Осадки осложняют дорожную обстановку в горнозаводской зоне

На западе Челябинской области начался снегопад, который усилится в ближайшие часы. Госавтоинспекция предупреждает о заторах на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне.

«Трудности в движении возникают на участке от границы с Башкирией до Юрюзани. Температура воздуха — минус 5—7 градусов, идут осадки в виде снега, на дороге образуется скользкость. По прогнозу, в ближайшее время снегопад усилится», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок по трассе М-5.

«Призываем автолюбителей быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары», — говорят в Госавтоинспекции.

На дороги вышли уборочные машины. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме и готовы прийти на помощь тем, кто в пути. Звонить 02 (с мобильного — 102) или 112.