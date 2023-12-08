На закрытой свалке в Магнитогорске начали бурить скважины для сбора биогаза

Ход рекультивации оценили общественники и комитет по экологии областного Заксобрания

В Магнитогорске ведется активная работа по рекультивации одной из старейших свалок Челябинской области. Начата работа по устройству защитного экрана тела свалки, а также работы по созданию системы сбора биогаза. Работы должны быть завершены через год. Соблюдение графика держат на контроле ряд общественных организаций и комитет по экологии Заксобрания Челябинской области.

Так, председатель комитета Михаил Махов 7 декабря побывал на объекте вместе с представителями общественных палат Магнитогорска и Челябинской области, профильного управления мэрии и активистами общественной экоорганизации «Антисмог».





О работах на закрытой в мае 2023 года свалке делегации рассказал советник гендиректора, начальник управления производственной деятельности АО «Русатом Гринвей» Александр Толмачев.

«Завершаются работы по переформированию тела свалки (на сегодняшний день выполнено более 90% работ), до конца года этот этап будет завершен. В рамках текущего этапа перемещается порядка 700 тысяч кубических метров отходов, это делается для создания правильной геометрической формы тела свалки. Высота тела свалки составит 27 метров, формируются три яруса по девять метров каждый», — рассказал он.

Что касается системы сбора и утилизации биогаза, планируется пробурить и обустроить 84 скважины: 50 скважин по 20 метров и 34 десятиметровых. На сегодня готовы 14 из них. Параллельно идет устройство системы сбора и очистки фильтрата со свалочного тела.





Планируется, что все работы будут завершены до конца 2024 года, и гости убедились, что график соблюдается.

«На объекте задействованы несколько десятков единиц техники, работа ведется в круглосуточном режиме, несмотря на мороз, в соответствии с планом-графиком и проектом, прошедшим все необходимые экспертизы. Эффект после завершения работ по рекультивации будет значимым: свалка перестанет выделять вредные вещества в атмосферу, воздух над Магнитогорском станет чище. Уже в следующем году вместо огромной свалки здесь будет зеленый холм наподобие Челябинской городской рекультивированной свалки», — прокомментировал увиденное Михаил Махов.

Он добавил: не исключено, что в будущем здесь можно будет разместить объект социального или культурного назначения.

«Например, в Челябинске на месте рекультивированной свалки планируется установить цветочные оранжереи, возможно, и на месте бывшей Магнитогорской свалки получится организовать что-то подобное», — сказал депутат.

Справка. Магнитогорская городская свалка — одна из крупнейших и старейших в Челябинской области. Она активно использовалась с 1957 по 2022 год. За это время на площади более 37,5 гектара скопилось более 5 млн метров кубических отходов. Рекультивация позволит улучшить качество жизни жителей Магнитогорска и сделать город более экологически благополучным.