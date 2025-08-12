На загруженной улице Челябинска ограничат движение до конца 2025 года

Перекроют правую полосу у дома № 99 по Свободы

В центре Челябинска еще одно перекрытие: на этот раз ограничат движение на улице Свободы. Здесь закроют правую полосу в районе дома № 99 (при движении к улице Коммуны). Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения вводят с 13 августа по 6 декабря. Участок перекрытий небольшой, но перекресток — один из самых загруженных в городе, на котором в час пик постоянно собираются пробки.

Причина — строительство сетей водоснабжения, работы будет вести ООО «Поток».

Напомним, на сегодня в центре Челябинска перекрыты участки Советской, Коммуны, Сони Кривой.