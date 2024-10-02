На Южный Урал завезли три тысячи тонн противопростудных продуктов

Лидером по объемам поставок стали апельсины

С начала года челябинские таможенники оформили импорт более 3 тысяч тонн противопростудных продуктов. На Южный Урал завезли лимоны, апельсины, имбирь, чеснок и лук на сумму около 180 млн рублей, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Лидером по объемам поставок стали апельсины из Египта — их привезли почти полторы тысячи тонн. Лимонов импортировано больше 150 тонн. Лимоны едут к нам из Узбекистана, Египта и Китая.

Лук поступает из Узбекистана, чеснок — из Китая, а имбирь — из Казахстана и Поднебесной.