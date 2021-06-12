На Южный Урал возвращается жаркая погода

Синоптики обещают до плюс 27 градусов

В Челябинске сегодня, 12 июня, прогнозируется теплая и ясная погода. Региональный гидрометеоцентр сообщает, что в области по большей части будет сухо, лишь в западной половине возможны кратковременные дожди с грозами, местами — переменная облачность.

В областном центре сегодня ожидается до плюс 27 градусов. Ветер синоптики обещают слабый, восточный, 4–9 метров в секунду. В некоторых районах региона могут быть порывы до 14 метров.

Жаркая погода постепенно возвращается на Южный Урал. Уже завтра, 13 июня, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 30 градусов, а в понедельник, 14 июня, — до 32.