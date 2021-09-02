На Южный Урал возвращается тепло

В некоторых районах региона пройдут дожди и грозы

Сегодня, 2 сентября, в Челябинской области будет жарко: столбики термометров поднимутся до +31°C. Однако синоптики областного Гидрометеоцентра предупреждают южноуральцев о сильном ветре и грозах.

В Челябинской области столбики термометров сегодня поднимутся до +26, +31. В горах будет прохладнее — до +23°C. В целом ожидается переменная облачность, осадки пройдут в некоторых районах региона. Также возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +27, +29°C. Ветер юго-восточный, южный от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В этом году температура воздуха в сентябре почти аномально жаркая: в предыдущие годы синоптики фиксировали рекорд в +32°C. Однако, по данным экспертов областного Гидрометеоцентра, тепло задержится на Южном Урале ненадолго и уже к выходным температура начнет понижаться.