На Южный Урал возвращается теплая солнечная погода

А к выходным синоптики обещают приход бабьего лета

В Челябинской области потеплело, и вторник, 13 сентября, обещает порадовать южноуральцев солнечной и комфортной погодой.

Так, по данным Челябинского гидрометцентра, сегодня воздух прогреется до +13...+18 градусов. По области преимущественно без осадков, нынешним утром местами туманы. В Челябинске — переменная облачность без осадков. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

Минувшей ночью температура воздуха опускалась до −3...+6 градусов. И это значит, что суточный перепад температуры составит около 15 градусов.Со среды, 14 сентября, Гидрометцентр обещает дальнейшее потепление, сначала на пару градусов. А к воскресенью, 18 сентября, в области потеплеет до 23 градусов.