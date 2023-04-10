На Южный Урал вернулась забытая инфекция — корь

Также медики предрекают появление малярии и тропических лихорадок

В Челябинской области осложняется эпидобстановка: медики отмечают подъем забытых и редких инфекций. С конца марта на Южном Урале выявлены пять случаев кори, которой не было с 2020 года. Также выросла заболеваемость гепатитом А. Сохраняется риск заноса экзотических лихорадок. Как это объясняют эпидемиологи и врачи, читайте в материале ИА «Первое областное».

«Инфекции — явление постоянное. Они были, есть, будут. За всю историю человечества удалось ликвидировать только одну инфекцию — натуральную оспу. Остальными болезнями люди продолжают болеть»,

— говорит врач-инфекционист, профессор кафедры инфекционных болезней ЮУГМУ Алена Конькова-Рейдман.

Одна из самых серьезных угроз для нашего региона — появление кори. Эта инфекция коварна тем, что в тяжелых случаях бьет по центральной нервной системе и ведет к смерти. Особенно тяжело корью болеют взрослые. И у всех она года на три резко снижает иммунитет. Заразиться корью проще простого. Медики говорят: после контакта с больным человеком риск заболеть достигает 95%. При этом один больной заражает около 18 человек.

Этой весной среди заболевших оказалась девочка из города Карталы, которая летала в Москву на лечение. Все остальные подхватили вирус в родном регионе.

«Большинство жителей Челябинской области имеют стойкий иммунитет к кори — многие люди старшего и среднего возраста переболели этой инфекцией, а среди людей помоложе привиты около 98% людей. В группе риска остались непривитые граждане, а также люди, которые не прошли ревакцинацию. Только среди детей таких около 5—6 тысяч человек»,

— говорит начальник эпидотдела регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева.

Чаще всего до болезни доводит отказ от прививок.

«Сейчас сильно движение антипрививочников. Но родители должны понимать, что вакцинация — это такое же право ребенка, как право на жизнь»,

— недовольна отказами от прививок Алена Конькова-Рейдман.

Сейчас в регионе проводится подчищающая вакцинация от кори. Дети и взрослые до 35 лет могут бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. А людей в возрасте 35—55 лет прививают бесплатно, если они имеют большой круг общения по долгу службы (речь идет о работниках сферы образования, медицины, ЖКХ, сферы услуг, о вахтовиках).Вакцинация позволяет защитить человека от многих инфекционных болезней: от дифтерии, столбняка, краснухи, полиомиелита, гепатитов А и В, от клещевого энцефалита и многих других. Медики и санитарные врачи советуют защищать себя от инфекций. В том числе перед выездом в жаркие страны.

Российский турбизнес меняет свой вектор, в ближайшие годы появятся новые туры в Юго-Восточную Азию. А оттуда люди везут не только красивые сувениры, но еще и экзотические инфекции. В прошлом году, по данным Роспотребнадзора, на Южном Урале у путешественников зафиксировали три случая малярии и один случай лихорадки Денге.

«Для окружающих эти инфекции серьезной опасности не несут, потому что на Южном Урале нет переносящих их насекомых. Но для больного последствия могут быть весьма печальными. Например, если поздно начать лечение малярии, пациент может впасть в кому»,

— говорит Алена Конькова-Рейдман.