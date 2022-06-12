На Южный Урал съехались рестораторы и отельеры со всей России

В Челябинске проходит первый полуфинал президентского конкурса «Мастера гостеприимства»

В Челябинске стартовал первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Более 140 конкурсантов из 45 регионов страны приехали на Южный Урал, чтобы сделать рывок в своей личной карьере. Впрочем организаторы — правительство Челябинской области и президентская платформа «Россия — страна возможностей» — рассчитывают куда на более мощный эффект.

«Туризм для нас достаточно важная и даже топовая тема. Мы хотим, чтобы в Челябинской области отдыхали жители соседних регионов и туристы со всей страны. На конкурс „Мастера гостеприимства“ к нам приехали около 150 рестораторов, отельеров и других специалистов туристической отрасли. Важно, чтобы участники познакомились с нашей гостеприимной культурой, природой, завязали контакты, которые дадут толчок развитию туристической сферы»,

— заявил на открытии конкурса губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На конкурсе наш регион представляют девять участников. Они из Челябинска, Магнитогорска, Троицка и Миасса. Впереди у всех три конкурсных дня.

Сегодня участники будут проводить экспертизу гостиниц и ресторанов, а также выполнять стратегические кейсы по своим направлениям. Завтра эксперты конкурса возьмут у каждого из участников интервью, результатом которого станет профессиональная оценка участников в баллах. На третий день будут выявлять лидеров и управленческий потенциал.

«По итогам трех дней мы отберем 50 человек для участия в гранд-финале. Он пройдет осенью. Но в каком городе, пока секрет. Победители гранд-финала получат гранты на реализацию своих проектов, а также возможность пройти обучение и наставников, которые будут им помогать развивать и продвигать бизнес»,

— рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Кстати, среди наставников заявлен также Алексей Текслер. Сам губернатор на это заметил, что надеется, что среди победителей будут и южноуральцы. Это важно, поскольку они воплотят свои творческие проекты на территории Челябинской области.

«Челябинская область уже получила признание, она присутствует на туристической карте страны. Сам я в этом году приезжаю в Челябинск уже в пятый раз. Для меня это гостеприимный город, который способен принимать любые события: такие как многотысячный фестиваль „Студенческая весна“, и такие как камерный конкурс „Мастера гостеприимства“. И я уверен, что Челябинск и дальше будет развиваться как туристический город»,

— заявил представитель АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

Напомним, конкурс «Мастера гостеприимства» объединяет опытных и начинающих специалистов индустрии туризма, гостеприимства, сервиса и общественного питания. Помимо конкурсных испытаний в Челябинске его участников ждет насыщенная образовательная, гастрономическая и развлекательная программа.