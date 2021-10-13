На Южный Урал приехали составители ЕГЭ по химии

В ЮУрГГПУ прошла международная конференция, посвященная обучению этому предмету в школе

В ЮУрГГПУ прошла Международная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в химическом образовании», сообщает пресс-служба вуза.

Около ста педагогов приняли в ней участие очно, еще около 350 человек наблюдали за конференцией в онлайн-режиме. Преподаватели смогли узнать о современных педагогических разработках и лично встретиться с авторами учебников и заданий к ЕГЭ и ОГЭ, а также с руководителями команд по химии, которые занимают призовые места на международных олимпиадах.

«Важно, что организаторы конференции пытаются консолидировать два серьезных сообщества — ученых-химиков и ученых-методистов. Постепенно они начинают слышать и слушать друг друга и взаимодействовать. И все начинается в педагогическом университете. Если в школу придут работать увлеченные, вдохновленные и заинтересованные учителя, за ними потянутся и ребята», — обратилась к коллегам председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина.

Профессор МГУ Георгий Лисичкин рассказал на конференции о существовании специальных химических способностей у детей и о тестах которые выявляют эти способности. Но ученый заметил, что в конечном итоге все определяет мастерство учителя, который должен хорошо знать предмет, любить детей и владеть методикой преподавания.

В организации конференции принимали участие Минобр Челябинской области, Комитет по делам образования города Челябинска, ЮУрГГПУ и МГУ.