На Южный Урал поступило 680 тысяч доз вакцины от гриппа

Сделать прививку можно будет со следующей недели

Минувшей ночью в Челябинск поступила крупная партия вакцины от гриппа. Контейнеры принял Областной аптечный склад, а уже сегодня после обеда вакцину начали развозить по поликлиникам и больницам Челябинской области. Сделать прививку можно будет со следующей недели, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В пандемию челябинцы почти не слышали диагноз «грипп». Коронавирус словно вытеснил эту инфекцию. Однако в прошлом году заболеваемость гриппом выросла и достигла доковидного уровня. Пик эпидемии медики отмечали в ноябре — декабре. Большинство заболевших тогда были школьники. И поэтому медики рекомендуют не откладывать вакцинацию в долгий ящик, а привиться уже в августе — сентябре — до начала сезона ОРВИ.

«В этом году мы планируем привить 60% всех жителей региона. Это позволит сформировать коллективный иммунитет. Прежде всего бесплатные прививки получат дети, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Ирина Шеломова.

Грипп и сам по себе считается довольно грозной инфекцией. По словам Ирины Шеломовой, заболевание может привести к тяжелым осложнениям: к развитию бронхитов, пневмонии, к поражению сердечных мышц и к обострению хронических заболеваний.

При этом есть вероятность подхватить микст-инфекцию, когда больной заражается гриппом и коронавирусом одновременно. В этом случае возрастает риск умереть.

«Коронавирус и грипп трудно дифференцировать без анализа крови, и это может привести к неправильной тактике лечения, что опасно для людей с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, помимо гриппа, стоить привиться от коронавируса и пневмококковой инфекции», — говорят в Роспотребнадзоре.

Как рассказала заместитель директора Областного аптечного склада Наталья Денисова, наш регион уже получил около 700 тысяч доз вакцины от гриппа. Около 500 тысяч из них — препарат «Совигрипп», а остальное — вакцина «Ультрикс квадри». Последняя интересна тем, что защищает не от трех, а от четырех штаммов гриппа и ее можно ставить малышам с полугода.

Сделать прививку жители области могут в своей поликлинике по месту жительства. Кроме того, в регионе будут работать мобильные прививочные бригады.