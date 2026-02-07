На Южный Урал надвигаются снегопады

К региону приближается очередной циклон

Предстоящая неделя в Челябинской области начнется со снегопадов, пообещали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Ожидается, что существенные осадки пройдут в понедельник, 9 февраля, и во вторник, 10-го.

«Осадки местами пройдут в воскресенье после относительно теплой ночи. А в понедельник с прохождением циклона и резкого падения атмосферного давления они усилятся и распространятся по всей территории области»,— рассказали синоптики.

Согласно популярным погодным сервисам, в Челябинске и на севере региона пройдут небольшие осадки. А на юге они будут существенными. При этом в понедельник почти повсеместно температура будет выше −10 градусов, а уже во вторник начнет снижаться.

В среду днем синоптики обещают −13...−15 градусов. Снег должен прекратиться. К выходным снова потеплеет.