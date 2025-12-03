На Южный Урал идут метели и гололедица

В регионе объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 4 декабря. Водителей просят воздержаться от поездок по горнозаводским и степным участкам федеральных трасс без особой необходимости, сообщает ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Завтра на отдельных участках дорог ожидается гололедица, а в горных районах — местами метели.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что сегодня температура в регионе будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут мокрый снег и дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Также писали, что 7 декабря на Южный Урал придут снегопады.