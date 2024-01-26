На Южный Урал доставили огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России»

Лампада будет храниться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска

В Челябинскую область доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России». Он был торжественно зажжен на форуме «Родные — любимые», где президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Огонь для него доставили из муромского Свято-Троицкого монастыря, родины святых Петра и Февронии.

Лампада, которую доставила на Южный Урал делегация министерства социальных отношений региона, будет храниться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

«Семейный очаг ассоциируется с дружной, крепкой семьей, где царят взаимопонимание, доверие, любовь. Это то тепло, вокруг которого объединяются многие поколения. Частичка Всероссийского семейного очага будет постоянно находиться на территории региона. Как отметил президент на церемонии открытия Года семьи, именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Безусловно, повышение качества жизни южноуральских семей является приоритетным направлением в работе системы социальной защиты», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, на форуме Челябинскую область представляла династия металлургов Титовых — их общий стаж работы на ММК превышает 120 лет.