На Южном Урале жителей предупредили об ответственности за сосульки на балконах

Осмотр многоквартирных домов проводят ежедневно

Февраль в Челябинской области традиционно становится периодом повышенной опасности из-за активного схода снега с крыш и образования сосулек. О зонах ответственности при уборке снега и наледи с многоквартирных домов журналисту «Урал 1» рассказали в Государственной жилищной инспекции региона.

Как пояснила и. о. первого заместителя начальника ГЖИ Марина Криволапова, ответственность за своевременную очистку кровли и придомовой территории несут управляющие организации, ТСЖ или иная форма управления, выбранная собственниками. При отсутствии УК обязанности переходят непосредственно на владельцев помещений. Пешеходные дорожки также очищаются силами управляющих компаний.

«Уборка снега и наледи организуется в зависимости от погодных условий. При непрекращающемся снегопаде работы проводятся каждые три часа. После его окончания в течение трех часов должны быть очищены входные группы до асфальтового покрытия и отмостка, а в случае гололеда — проведена обработка песчано-соляной смесью», — отметила Марина Криволапова.

Особое внимание специалист обратила на козырьки балконов, где часто скапливается снег, а при перепадах температур образуются опасные сосульки.

«Козырьки балконов — это зона ответственности собственников. Управляющая организация обязана выдать предписание владельцу квартиры, чтобы он незамедлительно устранил сосульки, поскольку балкон не входит в состав общедомового имущества. При этом УК должна оградить опасное место сигнальной лентой», — подчеркнула представитель жилинспекции.

Ежедневные обходы территорий проводят дворники, которые фиксируют состояние кровли и дворов.