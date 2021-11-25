С 1 января 2022 года в Челябинской области вырастет размер пособия, которое получают жертвы политических репрессий. Такое решение было принято в четверг, 25 ноября, на заседании Законодательного собрания области.
«Сегодня размер пособия для этой категории граждан составляет 1600 рублей. С учетом районного коэффициента южноуральцы получают 1664 рубля. Мы предлагаем повысить размер пособия до 2 тысяч», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Заксобрание Челябинской области приняло законопроект сразу в трех чтениях. Выплата будет повышена с 1 января.