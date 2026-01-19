На Южном Урале женщины с яркой мирской биографией нашли призвание в монастыре

Они рассказали, как пришли к служению

В глубинке Челябинской области, в селе, которое еще недавно медленно пустело, происходит удивительное преображение. Здесь, вокруг возрожденного из руин храма Покрова Пресвятой Богородицы, сложилась уникальная монастырская община. Каждая из насельниц пришла к служению через внутреннюю работу над собой. Сейчас они приступают к испытанию не менее важному — возвращению из небытия Свято-Сименовского храма в урочище «Свобода». Об этом и многом другом они рассказали челябинскому журналисту Анне Дудник.

Монахиня Феодосия

— К Богу каждый приходит своим путем... У меня рано умерли родители, я была молода и мучительно искала ответ на вопрос: что там, по ту сторону, вообще, зачем мы живем, если все равно умрем? И ответ этот я нашла.

Матушка Феодосия (в прошлой жизни журналист и майор МЧС Ольга Новгородцева) сегодня старшая сестра монашеской общины при храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Булзи Каслинского района.





К вере, как сама признается, пришла поздно, в юности даже не помышляла о таком повороте судьбы. После школы отработала год на заводе ЧТЗ в арматурно-трубочном цехе. А после на четыре года отправилась на Дальний Восток... в море (!) матросом. Вторым домом стало рыболовецкое судно, огромная плавучая фабрика. Работала укладчицей рыбы в консервные банки. Зарабатывала хорошо, но однажды крепко заскучала по дому прямо в море. Не дожидаясь конца путины пересела на транспортное судно и отправилась в Челябинск.

— Море стало для меня первой серьезной школой жизни. Я научилась работать без устали и не бояться трудностей. Решила учиться и поступила на филфак ЧелГУ. По окончании недолго работала учителем русского языка в Красногорске, потом журналистом в заводской газете и последние 20 лет — в пресс-службе МЧС. У меня всегда была хорошая работа, интересная жизнь. Друзья, турпоходы, велосипед, сплавы, песни у костра. Когда пришла в монашество, все фотографии той жизни уничтожила — сожгла мосты.

После смерти отца, а потом и мамы, я пришла в церковь и говорю: «Мне нужно узнать, что такое смерть. Мне сказали— на полке книги, выбирай. Я купила Игнатия Брянчанинова «Слово о смерти». Издание было репринтное, со старинным шрифтом с «ерами», но я прочитала его за ночь. И когда была закрыта последняя страница, произошло преображение моей души. В сердце родилась вера. А потом прочитала еще горы литературы о загробной жизни. Это так полезно, это такой просвет в жизни. — Был получен ответ на главный вопрос: за гробом оказалась не смерть, а жизнь. И надо было к ней готовиться уже здесь, на земле. Человеческая жизнь короткая, лет 70-80 А там вечность. И стоит ли здесь размениваться на пустяки? А еще поняла, что у той жизни есть Управитель, Который все решает, тебя никогда не предаст, Которому можно довериться. Как читаем в Псалтири: «Отец мой и мать оставили меня, а Ты восприял меня».

В этот же период начался путь сближения журналиста, майора МЧС Ольги Новгородцевой с церковью: паломнические поездки в монастыри, путь на Валаам. Там духовный наставник благословил свою подопечную на монашество. В Троицком женском монастыре состоялся постриг. А еще через несколько лет правящий архиерей владыка Феофан отправил монахиню Феодосию в дальнее село Булзи с полуразрушенным храмом в центре. И этот новый вызов оказался покруче работы в море. Пришлось начинать буквально с нуля, осваивать науку сбора средств, строительства, организации хозяйства, собирания единомышленников и при этом возрождать веру у односельчан, утративших церковный образ жизни.





Ну а что было дальше — знает каждый прихожанин. За 10 лет в обезлюдевшем селе, которое на протяжении многих лет покидали местные жители, был восстановлен огромный храм.

Теперь летом здесь работает православный детский лагерь от Челябинской епархии, люди, покупают и строят новые дома. Монашеская община крепко стоит на ногах и здесь никому не отказывают в гостеприимстве: рады паломникам, помощникам, трудникам.





А сейчас община занимается восстановлением еще одного храма —— Праведного Симеона Верхотурского в урочище Слобода, что в нескольких километрах от села Булзи, в лесу.

— Когда ты осознаешь, что именно ты делаешь и для чего, дорога становится прямее. Но не иди как танк, не сшибай никого, замечай каждого, никого не обижай, заботься о людях. Если ты христианин, ты обязан думать о других. Это очень ответственно и тяжело. «По тому узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга!», — со словами Господа из Евангелия матушка Феодосия завершает беседу. И отправляется осматривать очередной участок работ в монастырском хозяйстве.

Инокиня Елисавета

— Люди многие в монастырь идут после тяжелых жизненных ситуаций, а я пошла от совершенно хорошей жизни. Все благополучно у меня было. Я искала Бога в очень благоприятных обстоятельствах. Пошла, потому что Господь позвал буквально, потребность какая-то возникла.

Добрый взгляд, располагающая улыбка, тихий голос и плечо, на которое хочется упасть и все-все рассказать о своей жизни. А еще получить добрый совет и услышать пример из жизни. Если на лавочке в келейном корпусе, или в храме у иконной лавки, вы видите пожилую инокиню, беседующую с гостем, это наверняка матушка Елисавета, в прошлой жизни Валентина Ивановна. В Булзинской храмовой общине она «внештатный психолог». А когда-то много лет подряд была штатным....психиатром-психотерапевтом в городской системе здравоохранения.





Сегодня в яркой подборке небольшого монашеского коллектива, среди бывших мирских: художника-модельера, майора МЧС, юриста, бухгалтера, этот факт уже не вызывает удивления.

— И вот все хорошо было у меня и дома, и на работе, а вот как народа нет, сяду и начинаю плакать. А мне медсестра говорит: Валентина Ивановна, ну то вы плачете? У вас все хорошо. Прекрасная семья, мы вас в пример ставим! А у меня душа тоскует, чего-то хочет, чего-то ждет!

В бытность ее врачом поликлиники, у дверей кабинета Валентины Ивановны всегда колыхался длинный хвост очереди страждущих. А все потому, что прием проходил намного дольше положенных 20 минут. Доктору пытались выложить всю свою жизнь, а не только услышать диагноз и получить рецепт на лекарства.

Мать двоих сыновей и жена военного штурмана, еще с молодости она философски относилась к жизненным испытаниям. Первый муж—летчик погиб в 30 лет, катапультировавшись из горящего самолета — его накрыло обломками прямо в воздухе. Второй муж, врач, умер от рака легких — был заядлым курильщиком.

— Чудо Господь явил мне уже тогда. Обезболивающие ему уже не помогали, но когда я садилась у кровати и начинала читать Псалтырь, боль проходила и он засыпал, и так было да самого его ухода из жизни, — вспоминает инокиня Елисавета.

Имя это для пострига она выбрала давно и говорит, что мысленно просила настоятельницу Марфо-Мариинской обители, великую княгиню Елисавету Федоровну, убиенную вместе с царской семьей большевиками, чтобы та помогла ей обрести это имя в иночестве, так как выбрала ее своим примером и наставницей.

В мирской жизни нынешняя инокиня Елисавета много ездила по святым местам, но осела здесь, в Булзях. Сыновья пытались отговорить мать, переживая, что может, недодали ей внимания, но она в своем решении осталась тверда и поселилась здесь. И с самого начала, плечом к плечу, с монахинями Феодосией и Евгенией, поднимала забытый храм из руин, строя общину.

—Сегодня послушание мое самое легкое — управлять стиральными машинами, — шутит самая старшая в общине матушка Елисавета. Да еще с прихожанами вот беседую, если у кого какая печаль на душе. Только в последнее время меньше беседовать приходится. То ли некогда людям, то ли проблем меньше стало, — улыбается инокиня.

Монахиня Серафима

— Я смотрела на небо, любила бесконечность, меня притягивала эта красота, мне всегда приходило в голову, что мы не как животные, мы отличаемся, что-то такое в нас особенное есть. И первое откровение, которое не объяснить словами, посетило меня, когда у меня родился сын. Первая мысль была рано утром: «Человек родился, человек! Какая великая тайна». С этим Господь дал мне понять какую-то вечность...





Матушка Серафима в сестринской общине Булзинского монастыря живет восьмой год. Строгая и улыбчивая, блюдет она чистоту и порядок в храме. Иконы, облачение, сияние окон и лампад — ее зона ответственности. Серафима отвечает за сердце монастырской общины — храм Покрова Пресвятой Богородицы и за большую библиотеку богословской литературы. В одно время вела она воскресную школу при общине, но школу пришлось временно распустить.

За обедом монахиня всегда, если не мешают никакие дела и обстоятельства, читает вслух, для сестер, братий и паломников. Это жития святых, толкования святых отцов на Евангелие, либо Апостол, дабы даже во время трапезы гости и насельники проникались полезными мыслями и добрым настроением.

В прошлой, домонашеской жизни, она мечтала стать стюардессой. Работать пришлось бухгалтером, с детства интересовалась иностранными языками, любила спорт, историю и пение. Сегодня голос ее звучит в стройном сестринском хоре во время служб.

Рассказывает: к вере пришла уже в зрелом возрасте, в 90-е, когда страну лихорадило, но мысли о «тайне какой-то, которую хотелось познать» посещали с детства. Еще маленькой девочкой слышала разговоры мамы и бабушек, о том, что есть где-то книга, в которой «написана вся-вся правда». Но когда, еще будучи школьницей, отправилась в районную библиотеку, там развели руками и книгу такую не нашли. Случайная поездка в Киево-Печерскую лавру по приглашению подруг-экскурсанток, изменила ее жизнь навсегда.

— Бродя в подземельях между нишами с мощами святых, я осознала вдруг: есть другая жизнь, о которой я не знаю и мне захотелось узнать. Почему мы веселимся, ходим в походы, танцуем, ссоримся, миримся, а есть такие люди, монахи, которые здесь под землей, они и сейчас молятся за нас, чтобы мы жили, чтобы жизнь наша была правильней, лучше. И тут во мне что-то перевернулось, — вспоминает теперь уже монахиня Серафима.

— Приехала домой, взяла сына и пошла сразу в церковь Симеоновскую, креститься. Мне было тогда 25 лет, сыну — 5.

В Булзях келья монахини Серафимы выходит окнами прямо на храм, как когда-то в детстве окна ее многоэтажки выходили на Свято-Симеоновский храм Челябинска.

— Хорошо здесь, место душевное, простое, сестры простые, хорошие. Вот только старенькие мы, смена нужна, чтобы передать ей все это, — вздыхает матушка Серафима, глядя на купола.





Послушница Валентина

— Я была как дерево, которое ветер выдернул с корнями и подхватил..., куда его принесет, это дерево? Где оно пустит корни, неизвестно. Что я искала? Быть может, найти новых друзей, прибежище. И даже не чаяла, что найду их здесь, в далеком краю, в, казалось бы, чужой стране, и так много! Валентина в сестринской общине живет третий год. Присматривает за паломническим женским корпусом — гостиницей на семь мест.

Послушание Валентины: следить за чистотой и порядком в гостевом общежитии, нянчить кур-несушек, снабжающих яйцами всю общину, и блюсти монастырских питомцев: «двортерьера» по имени Дружок и щенка Лису, проживающих здесь же. Пара-тройка захожих котов также пользуются благосклонностью Валентины.

В помощниках у нее — заезжие паломницы и трудник Володя.

Летом на плечах послушницы огород в 6 соток и две теплицы, где посильно выращивают овощи для общины. Благо, что сажать и копать картошку помогают паломники и трудники. Иначе даже сообща сестрам с таким объемом не справиться. На прополку каждое лето здесь ждут помощников с большой радостью — сотки картошки сами себя не обработают.

Однако Валентина не ропщет. Вот и зимнюю передышку использует для полезного творчества. Реставрирует старинную мебель, доставшуюся монастырю от прихожан, шьет одежду, пишет иконы. В прошлой жизни она была иконописцем и реставратором, а еще певчей на клиросе приходского храма и регентом в церковном хоре. Ну и, конечно, теперь поет на службах в храме Покрова Пресвятой Богородицы.





Как у каждого обитателя Булзинской общины, у Валентины яркая биография. За плечами — музыкальная школа по классу балалайки, худграф пединститута, диплом модельера одежды, а еще Валентина — автор восьми (!) книг по изобразительному творчеству, книг, по которым учатся рисовать и дети, и, что примечательно, — взрослые, которые никогда не брали в руки кисть, или карандаш.

Желание создать такой цикл книг родилось у художника как возможность поделиться знаниями с другими людьми.

В Булзи Валентина бежала (Господь привел, как она сама объясняет), из воюющего края, спасаясь от огненных клещей, в которые попал городок в центре Харьковской области. И проехала она пол- России, прежде чем оказаться здесь.

Воцерковление же ее началось еще в 90-е, в маленьком украинском селе, на праздничной службе.

— Получилось случайно, но у Бога ведь случайностей не бывает. Вышли на крестный ход и все это действо меня захватило, обняло и до сих пор не отпускает. Мы шли крестным ходом, бабушки пели тропарь «Воскресенье Христово», и я смотрела на эти звезды сияющие. И это сияние, песнопение, ход, — все это осталось со мной навсегда.

Цель Валентины сегодня — закончить обучение в школе богословия, где она занимается заочно, и стать полноправной сестрой в общине.

— Пройдет время и, если будет угодно Богу, я приму монашеский постриг, чтобы служить ему, применяя все свои умения и навыки. И еще я очень хочу, чтобы на моей родине наступил мир.

* * *

Истории насельниц монастырской общины вошли в проект «Матушки», который ведет журналист Анна Дудник. Это примеры глубокого внутреннего преображения, когда жизненный опыт, профессиональные навыки и личные переживания были осмыслены и направлены на служение высокой цели. Матушки не просто восстанавливают вместе с соратниками стены храма — они создали живое пространство веры, надежды и взаимопомощи. Их труд показывает, что монашество сегодня — это не затвор, а активное, созидательное служение, часто начинающееся тогда, когда за плечами уже есть целая жизнь.