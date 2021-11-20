На Южном Урале ждут сильный ветер и мокрый снег

В МЧС рассказали, как вести себя в непогоду автомобилистам и другим жителям области

В воскресенье днем, 21 ноября, в отдельных районах Челябинской области ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер. Жителям региона стоит быть осторожнее в непогоду, предупреждает ГУ МЧС по Челябинской области.

«Во время резких порывов ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам мы советуем заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам», — говорят в ведомстве.

Также следует помнить о мерах пожарной безопасности.

При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Автовладельцам следует воздержаться от поездок на дальние расстояния, тем более, если на автомобиле стоит летняя резина. Если поездку не отменить, соблюдайте правила дорожного движения и проверьте заранее тормозную систему.

При поездке на дальние расстояния нужно иметь запас топлива, продукты и теплую одежду. Мобильный телефон также должен быть исправен и заряжен.

В случае происшествий звоните по телефонам «101» или «112».

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