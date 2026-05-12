На Южном Урале засеяли яровыми культурами 12% запланированных площадей

Земледельцы региона используют погожие дни, чтобы провести сев в лучшие агрономические сроки

В Челябинской области засеяли яровыми культурами 190 тысяч гектаров. Эта площадь составляет 12% от запланированного объема работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Работники агропромышленного комплекса приступили к весенней посевной кампании. План включает 1 миллион 635 тысяч гектаров. К 12 мая земледельцы использовали каждый погожий день, чтобы уложиться в лучшие агрономические сроки.

Весна выдалась прохладной и влажной, особенно на юге. Там выпало от 110 до 158% нормы осадков. Основной клин пашни сосредоточен именно в этих территориях.

Из засеянных 190 тысяч гектаров чуть более половины отдали под зерновые и зернобобовые. Около 44% заняли масличные культуры. Кормовые составили примерно 5%. Овощи засеяны на 13% от запланированного под них клина, картофель — на 9%.

Больше всего земли обработали в Верхнеуральском округе — 29 тысяч гектаров. Аграрии Варненского округа засеяли 21,5 тысячи гектаров. В Кизильском округе засеяли 17 тысяч гектаров, в Брединском — 15,5 тысячи гектаров.

Лучшие показатели выполнения плана продемонстрировали в Кунашакском округе — 45%. В Каслинском округе засеяли 34%, в Верхнеуральском — 27%.

Хозяйства полностью обеспечены семенами и топливом. Перевыполнен план по приобретению минеральных удобрений. В 2026 году растениеводы увеличат внесение подкормок на 20%. Такая мера поможет достичь целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Сельхозпроизводители получили государственную поддержку, напоминает Минсельхоз. В марте аграриям перечислили 163 миллиона рублей субсидий на производство зерновых. Провели отбор получателей субсидий на картофель и овощи — 84,7 миллиона рублей. Скоро состоятся отборы на мелиорацию и закладку садов. Общий объем субсидий на минеральные удобрения достигает 181 миллиона рублей. С начала года предприятия оформили льготные кредиты на общую сумму 5 миллиардов рублей.