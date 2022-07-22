На Южном Урале запустят обновленные плацкартные вагоны

В поезде «Челябинск — Москва» появятся кондиционеры, душевые и пеленальные столики

С 24 июля поезда № 13/14 «Южный Урал» оснастят обновленными плацкартными вагонами. В них появятся душевые кабинки, биотуалеты, пеленальные столики и кондиционеры. А у каждого пассажирского места в вагоне теперь есть свой светильник и розетка. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.







В туалетных комнатах поезда установили сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла и электросушилки для рук. В вагонах появились контейнеры для раздельного сбора мусора и современные аппараты для фильтрации и нагрева воды.





Новая модель плацкарта — это сцеп из двух вагонов. Соединены они герметичным теплым тамбуром.

Отметим, поезд № 13/14 следует по маршруту Челябинск — Москва. В первый рейс состав с новыми вагонами отправится из Челябинска 24 июля.



Ранее губернатор Челбяинской области Алексей Текслер сообщил, что между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной поезд.