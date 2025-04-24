На Южном Урале запустили чат‑бот по туберкулезу

Робот доносит общую информацию и отвечает на вопросы людей

Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер запустил чат-бот по туберкулезу. С его помощью можно получить ответы на важные вопросы об этом заболевании, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В чат-бот заложены ответы на самые частые вопросы про туберкулез, которые касаются диагностики и лечения. Например, можно узнать, какие прививки защищают от заболевания; что делать, если Диаскин-тест положительный; сколько лечиться от туберкулеза.

Также чат-бот расскажет о профилактике туберкулеза и мерах предосторожности, даст информацию о доступной помощи на территории Челябинской области и развеет мифы о заболевании.

Чат-бот работает круглосуточно и, помимо прочего, готов ответить на частные вопросы южноуральцев — фактически человек получает заочную консультацию доктора.

Чат-бот доступен по этой ссылке.