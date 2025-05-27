В Челябинской области хотят запретить тратить деньги регионального материнского и семейного капитала на частные больницы. Предлагаемые изменения в законе «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» поддержал комитет по социальной политике. Об этом сообщают в региональном Заксобрании.
«Предлагаемые меры направлены на предотвращение злоупотреблений со стороны граждан и негосударственных медицинских организаций в использовании средств областного материнского (семейного) капитала», — рассказали в Законодательном собрании.
Так, законопроект запретит переводить средства материнского и семейного капитала на счета частных клиник. Оплачивать региональным капиталом можно будет только услуги врачей из государственных или муниципальных больниц. То же касается и возмещения фактических расходов на медицинские услуги.