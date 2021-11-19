На Южном Урале закрывают пять ковидных госпиталей

Отделения переводят в плановую медицину из‑за свободного коечного фонда

В Челябинской области освобождается коечных фонд в ковидных базах. Министерство здравоохранения сообщило о закрытии пяти госпиталей и возвращении больниц в плановую медицину.

В региональном Минздраве отметили увеличение свободного коечного фонда на ковидных базах. Ведомство приняло решение о возвращении пяти больниц в плановую работу. Так, закрываются ковидные госпитали на базе районных больниц в Еткуле и Верхнуральске, областной больницы Чебаркуля, городской больницы № 1 Коркино и областного клинического кожно-венерологического диспансера № 4 в Магнитогорске.

В ведомстве отметили, что выписка пациентов с COVID-19 проходит строго по показаниям.

«При необходимости пациента переводят на ближайшую госпитальную базу. Вновь развернуть ковидное отделение возможно в кратчайшие сроки», — пояснили в Минздраве области.

Напомним, в ковидном госпитале на базе роддома Чебаркуля пациентов переведут в больницы Миасса и Челябинска.