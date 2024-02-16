На Южном Урале зафиксирован случай смерти от гриппа

Погибший человек был не привит и имел сопутствующие недуги

Этой зимой на Южном Урале зафиксирован один летальный случай заболевания гриппом. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил начальник отдела профилактики и социально значимых заболеваний Минздрава Челябинской области Денис Коршунов.

«У человека не было прививки от гриппа, но были сопутствующие патологии», — заметил Коршунов.

В сочетании оба неблагоприятных фактора и привели пациента к смертельному исходу.

На середину февраля, по данным Роспотребнадзора Челябинской области, эпидситуация по ОРВИ и гриппу на Южном Урале оценивается как стабильная. Каждую неделю в среднем к медикам обращаются чуть более 35 тысяч южноуральцев. Чаще всего они страдают от респираторных вирусных инфекций, также встречаются коронавирус и грипп. При этом доля гриппа заметно сократилась: если раньше он составлял до 20% всех случаев заражения, то сейчас — чуть более 6%.

Перед началом эпидсезона 2023—24 годов регион получил более 1,5 млн доз вакцины от гриппа. Вся она была использована для вакцинации особенно уязвимых групп населения: поставить прививку бесплатно могли все дети до 18 лет, а также взрослые, имеющие хронические заболевания или широкий круг общения на работе.

«На данный момент вакцинация за счет государственного бюджета прекращена. Однако по новым правилам делать прививку от гриппа можно в течение всего года. Это актуально, к примеру, для людей, которые выезжают за границу или ждут малыша. На данный момент они могут привиться за собственный счет или за счет своего работодателя», — уточнил Денис Коршунов.

Между тем с начала 2024года на Южном Урале зафиксировано 46 случаев кори: некогда забытая в нашем регионе болезнь не только вернулась, но еще и имеет тенденцию к росту.