На Южном Урале за лето‑2025 утонули 34 человека, из них три ребенка

В регионе официально закрыли купальный сезон



В Челябинской области за лето утонули 34 человека, включая трех детей. Такую печальную статистику подвели в пресс-службе главка МЧС региона.

Кроме того, к административной ответственности привлекли 566 отдыхающих. За летний сезон оштрафовали восемь человек за управление судами в состоянии опьянения, еще сто судовладельцев не имели документов на плавсредства. Без спасательного жилета на лодках и катерах катались 463 человека. Также привлекли к ответственности за купание в необорудованных местах 46 человек.

Ранее глава Челябинска Алексей Лошкин в личном телеграм-канале подвел итоги купального сезона. За минувшее лето на пляжах отдохнули 96 тысяч южноуральцев. В последнюю неделю лета корреспонденты ИА «Первое областное» прогулялись по популярным местам города и запечатлели отдыхающих. Подробнее смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор: Елизавета Михно