На Южном Урале за купальный сезон погибло 39 человек

Четверо из них — дети

В региональном ГУ МЧС подвели итоги официально закрывшегося сегодня купального сезона. В сезоне-2023 зафиксировано 44 происшествия; в них погибло 39 человек, в том числе четыре ребенка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Купальный сезон в Челябинской области официально завершился. Это значит, что свою работу закончили 195 оборудованных пляжей и мест для купания. Статистика происшествий такова: 44 ЧП, 35 погибших взрослых, четыре погибших ребенка. Сотрудники МЧС не исключают, что в этом году могут быть и новые опасные ситуации на воде.

«К сожалению, с наступлением календарной осени риски происшествий на воде не снижаются: продолжается сезон рыбалки, а впереди — опасности тонкого осеннего льда», — уточнили в ГУ МЧС Челябинской области и призвали население быть как можно более внимательными вблизи водоемов.