На Южном Урале за два дня выявили более 260 нарушителей миграционного режима

Задокументировано 35 преступлений, уже возбуждено 16 дел

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За два дня в Челябинской области выявили и привлекли к ответственности более 260 нарушителей миграционного режима. О результатах двух дней работы в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

«Привлечено 262 нарушителя, в отношении 23 иностранных граждан судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Еще 104 ожидают в центре временного содержания иностранных граждан вступления в законную силу решения судов. Задокументировано 35 преступлений в сфере миграции и уже возбуждено 16 дел», — говорится в сообщении.

Так, в рамках мероприятия полицейские вместе с эмчеэсниками нагрянули в хостел, расположенный в подвальном помещении дома в Советском районе Челябинска. По итогам проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

За незаконное использование труда иностранных работников в отношении двух предпринимателей составлено пять административных протоколов. Им грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого работника либо приостановление деятельности до 90 суток.

Мероприятие продолжается. О фактах нарушения миграционного законодательства граждане могут сообщить по телефонам 8 (351) 733-57-81, 733-57-83.