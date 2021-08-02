На Южном Урале за два дня на агровыставке распродали треть экспонатов

В Челябинской области завершился «День поля — 2021»

В Челябинской области завершила работу сельскохозяйственная выставка «День поля — 2021», сообщает пресс-служба регионального профильного министерства. На традиционной площадке в Чебаркульском районе два дня работали более 100 компаний, представлявших технику, оборудование, семенной фонд и племенной скот для аграриев.



По информации пресс-службы регионального Минсельхоза, экспозиция сельхозтехники разместилась на поле возле поселка Тимирязевский (Чебаркульский район). В выставке приняли участие более ста компаний — производителей ресурсов и товаров для сельского хозяйства. В машиностроительном секторе заметное место заняли производители с Южного Урала: гостям выставки продемонстрировали оборудование для мельничных комплексов челябинского завода «Спецэлеватормельмонтаж», колесные опрыскиватели миасского предприятия «Заря», мини-тракторы из Еманжелинска «Уралец», почвообрабатывающую и посевную технику от «ЧКЗ-Агро». Как сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, 30 процентов представленной техники были проданы гостям еще до конца работы выставки.

«Я был приятно поражен тем количеством сельскохозяйственной техники, которая производится в Челябинской области. Мы видим, что сельхозмашиностроение — это достаточно новая для Челябинска отрасль. Мы раньше знали, допустим, только челябинские трактора, но сегодня мы видим широкий спектр машин для почвообработки, новинки в сфере производства сеялок и так далее. То, что сегодня делают челябинцы в плане опрыскивателей, вызывает уважение. Отрадно, что регион включается не только в сельскохозяйственную, но и в промышленную повестку нашей страны, укрепляя тем самым продовольственную безопасность», — поделился впечатлениями федеральный гость «Дня поля» — директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Роман Некрасов отметил также представленные на выставке достижения южноуральских селекционеров: по словам директора департамента федерального Минсельхоза, сорта ячменя и пшеницы, выведенные в Челябинской области, «заслуживают большого уважения», особенно в условиях жесткого для сельхозпроизводителей климата.